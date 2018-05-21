Титов рассказал, какие вопросы планирует задать Путину на встрече

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен поднять вопросы уголовного преследования, МЧС и тарифов для бизнеса.

Как ранее в понедельник сообщил РИА Новости представитель Титова, доклад о проблемах предпринимателей Титов представит Путину в ближайшее время.

"Я пока не решил, что самое важное, но не обойдётся без делового климата, уголовного преследования и МЧС, конечно же. Вопросы уголовного преследования, МЧС и тарифы (естественных монополий — ред.)", — сказал Титов на встрече с журналистами в понедельник.

"Пока мы видим, что почти 70% предпринимателей видит ведение бизнеса небезопасным, а 95% из тех, кто подвергся уголовному преследованию, считают ведение бизнеса опасным", — отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, "из тех предпринимателей, на кого были заведены уголовные дела, 65,8% заявили, что это была статья 159 (мошенничество), это основной инструмент давления на бизнес".

Титов отметил, что надеется, "что работа по итогам доклада будет более эффективной с новым аппаратом правительства".