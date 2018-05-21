В Центробанке объяснили рост цен на бензин

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.

В первую очередь, речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо. "Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен", — пояснила она на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме.

Как сообщил на прошлой неделе Росстат, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост — с 1% до 1,1% — и по данным на 14 мая достигла 41,28 рубля за литр.

Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.

"Догоняющий характер"

Сорок рублей за литр — психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.

При этом, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев отметил, что повышение цен носит догоняющий характер. "По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть", — указал он.

Тем не менее, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для депутатов пояснительную записку. "Вполне возможно, что мы должны сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались", — предложил он.