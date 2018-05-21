В Центробанке объяснили рост цен на бензин

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке.
Как сообщил на прошлой неделе Росстат, средняя розничная цена бензина за неделю немного ускорила рост — с 1% до 1,1% — и по данным на 14 мая достигла 41,28 рубля за литр.
Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию.
"Догоняющий характер"
Сорок рублей за литр — психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.
Тем не менее, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил представителей ЦБ подготовить для депутатов пояснительную записку. "Вполне возможно, что мы должны сделать обращение в Федеральную антимонопольную службу, чтобы они разобрались", — предложил он.