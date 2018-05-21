В Центробанке оценили ситуацию на российском рынке

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ситуация в РФ выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.
По ее словам, этому способствовала и политика инфляционного таргетирования и введенное в прошлом году бюджетное правило, на фоне которого снизилась дополнительно и зависимость валютного курса от цен на нефть.
Благодаря введению бюджетного правила, покупке золота, погашению задолженности в иностранной валюте российскими кредитными организациями по ранее предоставленным кредитам росли международные резервы в прошлом году, что создавало дополнительную подушку безопасности с точки зрения финансовой стабильности, сказала Юдаева.
По ее словам, на глобальных рынках в настоящее время период повышенной волатильности, некоторые страны оказались под серьезным давлением.
"В России наблюдалось некоторое давление в начале апреля после введения санкций последней волны, но, в принципе, наша ситуация выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в других странах с развивающимися рынками", — отметила она.