В Центробанке оценили ситуацию на российском рынке

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ситуация в РФ выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Волатильность на финансовых рынках была на исторически низких уровнях, и Россия не стала исключением. Волатильность рынков, валютного курса существенно снизились, по сути вернулись к тем показателям, которые наблюдались, когда валютный курс еще не был полностью плавающим", — сказала Юдаева на заседании межкомитетской рабочей группы Госдумы, представляя годовой отчет ЦБ за 2017 год.

По ее словам, этому способствовала и политика инфляционного таргетирования и введенное в прошлом году бюджетное правило, на фоне которого снизилась дополнительно и зависимость валютного курса от цен на нефть.

Благодаря введению бюджетного правила, покупке золота, погашению задолженности в иностранной валюте российскими кредитными организациями по ранее предоставленным кредитам росли международные резервы в прошлом году, что создавало дополнительную подушку безопасности с точки зрения финансовой стабильности, сказала Юдаева.

По ее словам, на глобальных рынках в настоящее время период повышенной волатильности, некоторые страны оказались под серьезным давлением.

"В России наблюдалось некоторое давление в начале апреля после введения санкций последней волны, но, в принципе, наша ситуация выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в других странах с развивающимися рынками", — отметила она.