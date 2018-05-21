Стоимость биткоина превысила отметку в 8,5 тысячи долларов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром слабо дорожает, преодолев уровень 8,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

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По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10.45 мск биткоин дорожал на 2,95%, до 8,525 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта росла в цене на 3,48%, до 8,528 тысячи долларов, на Bitfinex — на 3,3%, до 8,538 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также несколько растут в цене: Ethereum — на 1,39%, до 718,23 доллара, Ripple — на 2,7%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash — на 3,51%, до 1276,72 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 391,06 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, полагают, что цена на биткоин в дальнейшем на текущей неделе будет все же скорее снижаться из-за пессимистичных настроений на рынке.

Всю середину мая стоимость биткоина остается в интервале 8-9 тысяч долларов, тогда как в начале месяца криптовалюта торговалась выше 9 тысяч.

Самый высокий показатель в этом году (более чем 17 тысяч долларов) был пройден еще в начале января, после чего стоимость биткоина начала опускаться: уже к концу месяца индикатор снизился до 10 тысяч долларов. На протяжении последних двух месяцев резких скачков стоимости криптовалюты не наблюдается.