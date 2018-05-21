Стоимость биткоина превысила отметку в 8,5 тысячи долларов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник утром слабо дорожает, преодолев уровень 8,5 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
54.3%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
15.0%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
30.7%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
Альтернативные криптовалюты также несколько растут в цене: Ethereum — на 1,39%, до 718,23 доллара, Ripple — на 2,7%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash — на 3,51%, до 1276,72 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 391,06 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, полагают, что цена на биткоин в дальнейшем на текущей неделе будет все же скорее снижаться из-за пессимистичных настроений на рынке.
Самый высокий показатель в этом году (более чем 17 тысяч долларов) был пройден еще в начале января, после чего стоимость биткоина начала опускаться: уже к концу месяца индикатор снизился до 10 тысяч долларов. На протяжении последних двух месяцев резких скачков стоимости криптовалюты не наблюдается.