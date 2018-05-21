БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Глава американской отраслевой ассоциации LNG Allies, занимающейся вопросами газодобычи с помощью фрекинга и экспорта полученного этим путем сжиженного газа в Европу, Фред Хатчинсон не считает, что администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на введение санкций в отношении "Северного потока-2".

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока — 2" Вашингтон может рассмотреть санкции против проекта в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". По ее мнению, США противодействуют проекту, так как считают, что он приведет к усилению зависимости Европы от российского газа и может открыть для РФ возможность установки оборудования для слежения вдоль всего трубопровода на Балтийском море.

"Я не думаю, что нынешняя администрация США готова использовать полномочия, которыми конгресс наделил ее, для введения санкций в отношении этого конкретного проекта. Но есть почти единодушное политическое мнение, что вмешательство в выборы в США — это такой серьезный вопрос. Если бы появился еще один эпизод, я бы не удивился тому, что конгресс США пересмотрел этот вопрос и не оставил президенту выбора", — сказал Хатчинсон в интервью информационному порталу EurActiv.

Также, по его словам, и LNG Allies не является противником "Северного потока — 2". "По моему личному мнению, есть смысл сделать все, чтобы повысить конкурентоспособность рынка на всем европейском континенте: достроить инфраструктуру, диверсифицировать источники, диверсифицировать виды энергопотребления, более эффективно и мудро использовать энергию. "Северный поток — 2" должен рассматриваться с учетом этих критериев", — сказал глава ассоциации.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от РФ через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Кроме Германии, все необходимые разрешения выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего сжиженного природного газа. Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода в обмен на переговоры о новом торговом соглашении между Америкой и Европой, сообщало, также в четверг, издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.