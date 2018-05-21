Британские парламентарии призвали ужесточить санкции против России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британские парламентарии обнародовали доклад о "российской коррупции" и призвали правительство включить в санкционный список больше лиц, связанных с правящими кругами России, а также ужесточить ограничения.

В докладе под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" утверждается, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании.

Международный комитет палаты общин призвал правительство сделать своим приоритетом борьбу с размещением активов лицами, связанными с российскими властями, и ужесточить санкции. Парламентарии также сочли необходимым ввести ограничительные меры против российского госдолга.

Пропагандистский ход

Как заявил депутат Анатолий Аксаков, предложение ужесточить санкции — это сигнал для российских чиновников и бизнеса, что Британия не является тихой гаванью для капиталов.

По его мнению, это "пропагандистский ход".

"И, очевидно, надо делать выводы, исходя из этого, принимая решения, где честно или нечестно нажитые капиталы размещать", — заявил депутат.

При этом он заметил, что все больше бизнесменов понимают, что сейчас лучше вкладывать средства в России и работать в соответствии с законодательством, честно и прозрачно.

"Это выгоднее, чем действовать вразрез с законом, выводить капиталы и рассчитывать, что таким образом можно будет уйти от ответственности", — полагает Аксаков.

По его словам, на российских предпринимателей будет оказываться все больше давления.

"В любой момент по ним может быть принято решение о конфискации имущества, капиталов и так далее", — предположил он.

Депутат также прокомментировал идею ввести санкции против российского госдолга. По его мнению, Лондон вряд ли пойдет на такой шаг.

"Но это тоже надо иметь в виду, принимая решение о размещении наших международных резервов, что недружественные страны, по крайней мере, имеют в руках такой рычаг", — заключил российский политик.

Только предлог

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, что стоит за такими призывами британских парламентариев.

"Я думаю, что хотят получить российские деньги, которые находятся в Великобритании", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, исследование "коррупции" напрямую связано с "Законом о криминальных финансах", суть которого в том, что Лондон сможет принимать решения по замораживанию денег иностранных граждан на неопределенный срок, если возникают какие-то сомнения в их происхождении и использовании.

"На иностранных граждан возлагается ответственность доказать, что эти деньги имеют законное происхождение, и эти граждане ими законно распоряжаются", — добавил эксперт.

По его словам, доклад дает предлог, чтобы подобраться к этим деньгам.

"Я бы это еще связал с новостью о том, что известному российскому бизнесмену (Роману) Абрамовичу пока не продлили британскую визу", — напомнил Оленченко.

Британские власти хотят показать, что нет неприкасаемых, "несмотря на долгие сроки пребывания, участие в британском бизнесе, в общественной жизни".

"Поэтому я думаю, что этот доклад — это еще один инструмент по отыманию денег", — заключил Оленченко.