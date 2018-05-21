Арбитраж Москвы признал банкротом российскую "дочку" Vertu

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом московскую компанию "Верту Раша", дочернюю структуру британского производителя смартфонов класса "люкс" Vertu, следует из опубликованного решения суда.

Суд открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на полгода и утвердил конкурсным управляющим Фарида Абдуллаева, который до этого был временным управляющим. Его отчет о ходе банкротства назначен на 7 ноября.

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в "Верту Раша" в ноябре по заявлению самой компании. Ее представитель тогда просил суд сразу признать ее банкротом как отсутствующего должника. Он пояснил, что российская "дочка" Vertu торговала продукцией британской компании, которая в настоящее время обанкротилась. По словам представителя должника, с мая 2017 года "Верту Раша" не получала товар и не могла вести хозяйственную деятельность.

Как пояснил 17 мая в суде Абдуллаев, за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на 3,7 миллиона рублей. При этом балансовая стоимость имущества и активов должника не позволяет произвести расчеты с кредиторами. На заседании в ноябре прошлого года представитель компании говорил, что ее задолженность перед кредиторами – около 272,6 миллиона рублей, балансовая стоимость имущества — около 93,8 миллиона рублей, но его рыночная оценка — 22,6 миллиона. Кроме того, на расчетном счете было менее 5 миллионов рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основным участником ООО "Верту Раша" с долей 99% является британская Vertu Corporation Limited, еще одним — британская же Vertu Operations Limited (1%). Основным видом деятельности указана розничная торговля товарами в специализированных магазинах. По информации в СМИ, в России у Vertu было семь магазинов, в том числе пять в Москве.

В июле издание Financial Times сообщило, что британская компания приняла решение о ликвидации из-за финансовых проблем. Газета отмечала, что проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 миллионов фунтов (165,9 миллиона долларов), а попытки решить проблемы провалились. Компания была основана в 1998 году. Изначально она представляла собой подразделение финской Nokia, однако в 2012 году его продали шведской EQT. В 2015 году Vertu приобрела китайская компания Godin Holdings.