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Экономика

Власти Индии изучают способы сдерживания цен на топливо в стране

10:3321.05.2018
(обновлено: 11:02 21.05.2018)
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© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая — РИА Новости. Правительство Индии рассматривает несколько вариантов действий для сдерживания растущих цен на топливо, которые в воскресенье обновили свой исторический максимум в столичном регионе Дели, заявил министр нефти и природного газа страны Дхармендра Прадхан.

Информационный щит с ценами на бензин в Афинах, Греция. 13 мая 2018
© РИА Новости . Геннадий Мельник
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"Центр чувствительно относится к росту цен на топливо. Рассматриваются различные варианты. Я надеюсь, что какое-то решение будет выработано уже в скором времени", — сказал Прадхан журналистам в Бхубанешваре (штат Орисса). Слова главы индийского минэнерго приводит газета Economic Times.

По мнению Прадхана, причинами столь стремительного роста цен на топливо в его стране стали "одностороннее решение ОПЕК сократить объемы нефтедобычи, политическая нестабильность в Венесуэле, а также перспектива новых санкций США в отношении Ирана".

Как отмечает газета, по состоянию на воскресенье цена за литр бензина в столичном регионе Дели достигла 76,24 рупии (около 69,3 руб), тем самым обновив свой исторический максимум. Стоимость дизельного топлива составила 67,57 рупии за литр (около 61,5 руб).

Риск для экономического роста

Между тем, в Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) заявили, что растущие цены на нефтепродукты несут серьезные риски для экономики страны, которая в настоящее время "находится на пути восстановления".

Иранская женщина проходит мимо граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© AFP 2018 / Atta Kenare
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"В течение последних нескольких лет снижение цен на нефть внесло большой вклад в оздоровление индийской экономики. Если мировые цены на нефть вновь пойдут вверх, это повлечет за собой риск более высокой инфляции, торгового дефицита, а также влияния на платежный баланс с сопутствующими последствия для стоимости рупии, с которыми мы уже однажды столкнулись", — заявил президент FICCI Рашеш Шах.

По его словам, если не предпринять безотлагательных действий, то экономический рост Индии неизбежно начнет замедляться. "В число экстренных мер, которые может предпринять правительство в данной ситуации, входит снижение акцизного сбора на топливо", — указал Шах.

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