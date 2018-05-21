В ЦСР предостерегли от чрезмерного регулирования "новых денег"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Чрезмерное регулирование "новых денег" в РФ может перевести их в серую зону экономики или даже к полному исчезновению, поэтому подход к их регулированию требует осторожности и внимательного отношения к позиции участников рынка со стороны властей, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) "Новые инструменты привлечения финансирования для технологических компаний: практика использования и перспективы развития в России", который есть в распоряжении РИА Новости.

Процессы, происходящие в течение последних нескольких лет в мировой экономике, создали условия, способствующие активному развитию инструментов "новых денег", отмечают авторы доклада. К ним относятся, в том числе, платформенные решения, функционирующие на основе краудтехнологий и позволяющие вовлекать дополнительные средства, необходимые для развития инновационных и быстрорастущих проектов.

Краудлендинг

Преимущества в использовании таких инструментов, а также возрастающий спрос на финансирование со стороны технологических компаний привели к тому, что с 2012 по 2016 годы мировой рынок "новых денег" вырос более чем в 19 раз и достиг отметки в 52 миллиарда долларов. При этом большая часть этой суммы, порядка 75% всего рынка, приходится на сделки в сфере краудлендинга, указывается в докладе ЦСР.

Краудлендинг — разновидность краудфандинга, при которой вкладчики в качестве вознаграждения получают процент от вложенной суммы в течение определенного времени, а сам вклад возвращается к ним по истечении установленного срока.

"Чрезмерное регулирование российского рынка "новых денег" на его текущей, зачаточной стадии может привести как к его переходу в серую зону экономики, так и к полному исчезновению. Такое положение требует осторожности и внимательного отношения к позиции участников рынка со стороны государственных органов при выработке подходов к его дальнейшему развитию и регулированию", — подчеркивается в докладе.

При этом в перспективе данный сектор способен оказать положительное влияние на экономику России — в частности, в ЦСР считают, что развитие индустрии за период 2017–2020 года приведёт к запуску и финансированию более 9 тысяч компаний, из которых свыше 2 тысяч будут относиться к венчурным. Также это может привести к приросту ВВП в размере 255,8 миллиарда рублей к концу 2020 года.

В ЦСР считают, что задача формирования комфортной нормативной основы для сектора "новых денег" в России может быть частично решена за счет использования лучших международных практик в данной области.

"Целевая модель российского рынка альтернативных финансов должна предусматривать ориентацию на "мягкое регулирование" и преимущественное использование инструментов саморегулирования, формирование системы стандартов раскрытия информации и защиты прав инвесторов, а также активное участие институтов развития в становлении рынка", — полагают авторы доклада.