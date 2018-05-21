Нефть дорожает на новостях из США и Китая

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы отыгрывают сообщения об ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,7%, до 79,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,69%, до 71,86 доллара за баррель.

Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о позитиве при обсуждении проблем торговых отношений США и Китая. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, нарастив экспорт товаров и услуг в республику. В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики".

Деэскалация торгового спора произойдет через некоторое время посредством переговоров, считают аналитики банка Morgan Stanley. "Обе стороны планируют работать над реализацией закупок в сельском хозяйстве и энергетике и продолжать переговоры о торговле… в ближайшие месяцы", — цитирует их агентство Рейтер.