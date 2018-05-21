МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Об этом заявил президент страны Румен Радев в интервью "Коммерсанту".

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом", — заявил глава государства.

По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток — 2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывается по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом российского газа через Турцию.

Президент Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник в Сочи состоится его встреча с Владимиром Путиным, которая станет первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за 10 лет.