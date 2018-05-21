На ремонт трассы "Колыма" в 2018 году выделят более 2,6 миллиарда рублей

МАГАДАН, 21 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Более 2,6 миллиарда рублей в 2018 году выделят на ремонт федеральной трассы "Колыма" в Магаданской области, до конца года дорожники освоят один миллиард рублей, сообщает в понедельник правительство региона.

"В 2018 году из федерального бюджета будет выделено более 2,6 миллиарда рублей. В данный момент проводится процедура определения поставщика на оказание услуг по содержанию трассы на период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2023 года. В 2018 году запланировано провести дорожных работ на сумму более одного миллиарда рублей. Кроме традиционных дорожных работ в условия контрактов включены работы по обеспыливанию дорог и приведению полос отвода в нормативное состояние", — говорится в сообщении.

Поясняется, что на развитие сети региональных дорог в 2018 году предусмотрено более 800 миллионов рублей, из которых 760 миллионов – областные средства, 52 миллиона – федеральные.

"Капитальные ремонты автополотна в 2018 году запланированы на дорогах "Магадан – Балаганное – Талон", "Авенир – Сеймчан" и "Солнечный – Ола". Работы по строительству и реконструкции автодорог в 2018 году пройдут на дороге "Палатка – Кулу – Нексикан". В поселке Усть-Омчуг планируется завершить строительство моста через реку Омчуг", — дополняет ведомство.

Утончится, что на дорогах региона также будут проводить работы по обеспыливанию. В текущем году на эти цели выделены более 120 миллионов рублей.