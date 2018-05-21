В Британии хотят изучить, как En+ попала на Лондонскую биржу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Международный комитет палаты общин британского парламента в своем докладе призвал правительство изучить пробелы в режиме санкций, позволившие En+ Group попасть на Лондонскую фондовую биржу (LSE) и сотрудничать с G7.

Комитет 21 мая опубликовал доклад под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании", в котором призвал к ужесточению санкций против лиц, связанных с властями РФ.

"Мы призываем правительство расследовать пробелы в режиме санкций, которые позволили такой компании, как En +, зарегистрироваться на Лондонской фондовой бирже, а также работать с G7", — говорится в докладе.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня, а завершения контрактов с "Русалом" — до 23 октября.

Ранее сообщалось, что Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что не будет приостанавливать торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) En+ Group до 1 июня текущего года. Решение биржи связано с продлением срока, отведенного Минфином США инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами En+.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и алюминиевая компания "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Его электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промышленным предприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".