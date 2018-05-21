Эксперты предсказали снижение цены биткоина на предстоящей неделе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе продолжит снижаться, полагают опрошенные РИА Новости эксперты, причиной этому могут быть пессимистичные настроения на рынке.

По итогам торгов воскресенья, 20 мая, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, выросла на 3,61% — до 8,548 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 3,56% — до 8,521 тысячи долларов, на GDAX — поднялась на 3,88%, до 8,515 тысячи долларов.

Пессимистичный рынок

Как отметил аналитик "Альпари" Владислав Антонов, криптосообщество очень "болезненно" отреагировало на новость из Южной Кореи: комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) решила принять участие в проверке криптовалютных бирж страны и присоединится к расследованию Службы финансового надзора (FSS) фактов отмывания денег.

Помимо этого ежегодная конференция по криптовалютам Consensus-2018 разочаровала участников рынка.

Однако на рынке были и позитивные новости, которые сдерживали курс биткоина от большего падения. "Биржа Gemini объявила о поддержке Zcash. Биржа Binance добавит в листинг криптовалюту TrueUSD, аналог американского доллара с характеристиками криптовалюты. Регулятор Южной Кореи допустил признание криптовалюты финансовым активом", — напомнил эксперт.

Еще одно позитивное для курса криптовалюты сообщение — Microsoft будет использовать блокчейн биткоина для децентрализованного хранения данных пользователей.

"Также вышел слух о том, что Facebook планируют запустить собственную криптовалюту. Мы полагаем, это очень близко к правде на фоне запуска криптовалюты ТОN. Все это сохраняет оптимизм на рынке", — отметил глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Курс на снижение

Эксперты считают, что на текущей неделе курс биткоина вряд ли покажет резкий рост. По их словам, криптовалюта может, напротив, слегка потерять в цене.

"После снижения курса ниже восьми тысяч долларов, активность покупателей заметно снизилась, а нисходящие риски повысились. Сегодня участники рынка опасаются, что курс биткоина упадет до диапазона 7,3-7,5 тысячи долларов", — сообщил Антонов.

Аналогичного мнения придерживается и профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

"Фьючерсы указывают на котировки близкие к 8,2 тысячи долларов … Ближайшее время пессимизм будет преобладать, а новый уровень 7,6-8,8 тысячи долларов — "новая реальность" биткоина. Будем надеяться на формирование более понятного и последовательного тренда на этой неделе", — поделился эксперт своим мнением.

Зартдинов, в свою очередь, отметил, что хотя волатильность на рынке остается высокой, она отличается от тренда начала 2018 года, когда падение цены криптовалюты за день составляло 35%.

"Уровень поддержки находится на все том же уровне 8,25 тысячи долларов за биткоин, и сейчас рынок дает возможность "зайти" в биткоин и другие криптовалюты по довольно низким уровням. Но, как говорят на рынке, "мы думали, это дно, и тут снизу нам постучали", — пояснил он.