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Экономика

Лиры вместо евро. Почему Италия собирается вернуться к собственной валюте

08:0021.05.2018
(обновлено: 08:02 21.05.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСобор Святого Петра в РимеСобор Святого Петра в Риме
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Новое правительство Италии обнародовало экономическую программу, выдвигающую Евросоюзу требование списать 250 миллиардов национального долга и освободить страну от ряда ограничений. Иначе итальянцы угрожают покинуть зону евро и вернуться к лире.

Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ЕЦБ считают, что еврозона могла развалиться без специальных мер поддержки

Лидеры партий "Движение пяти звезд" и "Лига Севера", набравших на выборах 4 марта наибольшее число голосов, договорились по основным принципам экономической политики коалиционного правительства. Они уверены, что выход из экономического застоя обеспечат не либеральные рецепты, а "инвестиции и экспансионистская стратегия".

Чего хочет Италия

В 2017-м итальянская экономика прибавила всего 1,5% — при 2,5% по всей еврозоне. В первом квартале рост замедлился до 1,4% в годовом выражении, хотя в целом ЕС сохраняет прежний темп в 2,5%.

Чтобы исправить ситуацию, лидеры победивших партий предлагают использовать целый набор фискальных стимулов, которые идут вразрез с консервативными принципами Европейского центрального банка. Революционные идеи весьма дорогостоящие.

Снижение ставки подоходного налога для компаний и физических лиц до 15% резко увеличит их инвестиционные возможности, однако сократит доходы бюджета на 80 миллиардов евро в год. Отказ от пенсионной реформы ослабит социальную напряженность, но это потеря еще 15 миллиардов. Отказ от повышения налога с продаж — минус 12,5 миллиарда.

Итого больше 100 миллиардов евро. Притом что госдолг Италии — 131,8% ВВП, самый высокий показатель в ЕС после Греции. А по правилам ЕС госдолг не должен превышать 60% ВВП.

Итальянцы сами понимают, что, нарушая одно правило, они нарушат и второе — о размере дефицита госбюджета не более трех процентов ВВП. Пока тут ситуация терпимая: по данным национального статистического агентства Istat, дефицит итальянского бюджета в 2017-м — 2,3% ВВП. Но в случае реализации озвученных планов этот показатель существенно превысит трехпроцентную планку.

Активист в маске лидера партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на следующий день после парламентских выборов в Риме. 5 марта 2018
© REUTERS / Max Rossi
Итальянцы проголосовали против Европы и за Путина

Поэтому лидеры ведущих партий заранее выдвинули два требования к Евросоюзу. Во-первых, Европейский центробанк должен списать 250 миллиардов евро итальянского долга. Во-вторых — отменить ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета, которые, по мнению итальянцев, давно уже существуют только на бумаге. "Франция последние десять лет превышает предел дефицита, долг у Франции и Испании больше 60% ВВП", — указывает экономический представитель "Лиги Севера" Клаудио Борги.

Итальянцы предупреждают: если Брюссель не выполнит их требования, страна выйдет из еврозоны и вернется к национальной валюте. Черновой вариант коалиционного соглашения между партиями "Пять звезд" и "Лига Севера" даже предусматривает конкретные технические процедуры, позволяющие избавиться от евро и восстановить валютный суверенитет.

Рынки восприняли эти заявления крайне серьезно: доходность итальянских десятилетних гособлигаций за день подскочила сразу на 16 базисных пунктов — рекорд за 14 месяцев. Основной фондовый индекс Италии FTSE MIB за два дня упал на 3,5% и продолжает снижение — то есть инвесторы распродают акции итальянских компаний.

Что теперь скажешь, Евросоюз?

Неожиданный демарш итальянцев ставит Брюссель в исключительно сложное положение. Очевидно, что согласиться на такие условия ЕС не может. Евросоюз твердо стоит на том, что бюджетные проблемы должны решаться за счет сокращения расходов, либеральных рыночных реформ и приватизации госсобственности.

Так, Греции ради получения финансовой поддержки ЕС пришлось увеличить налоги, сократить социальные программы, провести распродажу национальных активов. В результате афинским портом Пирей сегодня владеют китайцы, а немцы заполучили греческую телекоммуникационную компанию.

Выставлены на продажу порты, острова, электрические и газовые компании, большие участки земли, включая район старого аэропорта под Афинами, Хелленикон — с пляжами, парками, лесами и обилием античных памятников.

Италия. Архивное фото
© Fotolia / Rorue
Лидеры правоцентристов Италии впервые вместе выступили перед публикой

Евросоюз полностью удовлетворен результатами — в конце апреля еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что программа внешней помощи Греции завершается в августе 2018 года. По его мнению, это свидетельствует о том, что кризисный период в Греции миновал. "Греки будут рады узнать, что страна вышла из кризиса и способна на экономический рост и создание рабочих мест", — говорит он. Но греки не спешат радоваться.

"Это как оккупация: они захватили нашу страну, — возмущается профессор архитектуры Элени Порталиу. — Иностранные инвесторы как грифы-стервятники: они знают, что мы вынуждены продавать национальные богатства, а кредиторы хотят лишь получить деньги как можно скорее. Поэтому цены становятся просто смешными, и мы проигрываем по всем фронтам. За Хелленикон иностранные инвесторы заплатят всего 900 миллионов евро, хотя независимые эксперты оценили эту землю по меньшей мере в три миллиарда".

Неудивительно, что итальянцы не собираются следовать по греческому пути.

Дыра в бюджете

Кроме того, даже если бы Евросоюз и согласился с требованиями Италии, это не получится из-за его собственных финансовых проблем. Brexit лишает ЕС третьего по важности донора — Великобритания вносила в бюджет объединенной Европы 12,76 миллиарда евро, получая лишь 7,05 миллиарда дотаций. То есть в бюджете ЕС образуется почти шестимиллиардная дыра. Попытки Брюсселя закрыть ее за счет повышения взносов других членов объединения встречают жесткое сопротивление.

© AFP 2018 / Martti Kainulainen/LehtikuvaМонеты и банкноты евро
© AFP 2018 / Martti Kainulainen/Lehtikuva
Монеты и банкноты евро
Так, в ходе недавнего обсуждения проекта бюджета объединенной Европы на 2021-2027 годы глава МИД Нидерландов Стеф Блок прямо сказал, что "предложение об увеличении взносов неприемлемо для нашего правительства". К нему присоединился датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен, отметивший, что "уменьшившемуся Евросоюзу понадобится и уменьшенный бюджет".

С похожими заявлениями выступили премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, назвавшая проект нового евробюджета "неразумным". Если такие споры вызывают шесть миллиардов евро, то легко представить, какой скандал разразится при разговоре о 250 миллиардах.

Наконец, согласившись с требованиями Италии, Евросоюз создаст опасный прецедент, которым не преминут воспользоваться другие страны, испытывающие проблемы с бюджетом, — те же Испания или Франция. Так что на уступки Италии Брюссель не пойдет.

Связанные флаги Евросоюза и Польши. Архивное фото
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Евросоюз приговорил Польшу

С другой стороны, итальянцы тоже не могут отступить — у нового правительства нет шансов на исправление ситуации в экономике при нынешней бюджетной политике. А пример Великобритании показывает, что издержки расставания с единой Европой можно свести до вполне терпимого уровня, избавившись в итоге от множества проблем, в частности миграционных. Так что сценарий выхода Италии из еврозоны выглядит вполне реальным.

В феврале эксперты Economist Intelligence Unit, аналитического подразделения журнала The Economist, включили возможный распад еврозоны в десятку главных рисков мировой экономики. "Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, а экономические проблемы могут подтолкнуть к отказу от евро Италию. Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций этих стран. Все это способно столкнуть мировую экономику в рецессию", — констатировали аналитики.

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