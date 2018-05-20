В РАН предложили изучить шельф Крыма на предмет крупных месторождений газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил провести комплексное исследование шельфа Крыма, где могут находиться крупные газовые месторождения.

Сергеев находится с трехдневным рабочим визитом в Крыму. В числе прочих запланирована его встреча с руководством крымской нефтегазодобывающей компании "Черноморнефтегаз".

"Мы хотим поднять тему освоения шельфа Крыма. Исследования, которые раньше были проведены, и те, которые сейчас проводятся, в общем говорят о том, что на шельфе Крыма могут быть достаточно большие запасы газа. Мы предлагаем провести комплексное исследование, которое включает в себя диагностику с помощью подводных средств, это такая сейсмическая диагностика, и диагностику с помощью космических средств, с тем, чтобы определить наиболее вероятные районы, где дальше проводить бурение на предмет поиска газоносных районов на шельфе", — сказал РИА Новости Сергеев.

По его словам, в Крым приехали специалисты РАН, которые уверены, что на шельфе есть газовые месторождения.

"Будет разговор, каким образом правильно сейчас поставить эти поисковые работы. А "Черноморнефтегаз" — это как раз та компания, которая интересуется дальнейшим освоением, если будут найдены газоносные слои. Концептуально речь идет о том, чтобы провести комплексное исследование для того, чтобы определить некую наводку на последующие бурения. Руководство Крыма поддерживает этот проект", — подчеркнул Сергеев.

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