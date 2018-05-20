В РАН предложили изучить шельф Крыма на предмет крупных месторождений газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил провести комплексное исследование шельфа Крыма, где могут находиться крупные газовые месторождения.
"Мы хотим поднять тему освоения шельфа Крыма. Исследования, которые раньше были проведены, и те, которые сейчас проводятся, в общем говорят о том, что на шельфе Крыма могут быть достаточно большие запасы газа. Мы предлагаем провести комплексное исследование, которое включает в себя диагностику с помощью подводных средств, это такая сейсмическая диагностика, и диагностику с помощью космических средств, с тем, чтобы определить наиболее вероятные районы, где дальше проводить бурение на предмет поиска газоносных районов на шельфе", — сказал РИА Новости Сергеев.
По его словам, в Крым приехали специалисты РАН, которые уверены, что на шельфе есть газовые месторождения.
"Будет разговор, каким образом правильно сейчас поставить эти поисковые работы. А "Черноморнефтегаз" — это как раз та компания, которая интересуется дальнейшим освоением, если будут найдены газоносные слои. Концептуально речь идет о том, чтобы провести комплексное исследование для того, чтобы определить некую наводку на последующие бурения. Руководство Крыма поддерживает этот проект", — подчеркнул Сергеев.
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