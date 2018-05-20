В Госдуме рассказали, как произойдет технологический прорыв в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Технологического прорыва в России можно достичь через развитие инфраструктуры и цифровизации всех сфер жизни, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Для меня важно то, что происходит в нашей стране, ICO, криптовалюты и блокчейн – это только элемент цифровизации в стране. Я считаю, что технологический прорыв мы можем обеспечить, развивая наземную инфраструктуру, дороги, железные дороги, логистические центры, и проводя цифровизацию всех сфер жизни", — сказал депутат во время выступления на пресс-конференции Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

По его словам, если России удастся добиться успеха в этой сфере в ближайшие шесть лет, она выйдет "на самый высокий уровень в мире".

"И ICO — только элемент того, что мы собираемся сделать", — добавил он.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу внесли два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. В одном из них криптовалюты и токен относят к цифровым финансовым активам. При этом прямо устанавливается, что они не относятся к законным платежным средствам.

По словам Аксакова, первое чтение проектов закона состоится во вторник, 22 мая. Второе чтение запланировано на 19 июня, а третье – на 21 июня.