Россельхознадзор обнаружил антибиотики в клубнике из Китая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил в клубнике из Китая антибиотики и пестициды, однако не может запретить поставки, так как в законодательстве подобная ситуация не прописана, рассказал журналистам в четверг глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области исследовали две партии свежей клубники общим весом почти 8 тонн, отправленные двумя китайскими компаниями — ТЭК "Лань Ян" и ТЭК "Юань Фэн". В результате проведенных анализов в образцах было обнаружено превышение остаточного количества пестицида люфенурон. В России нет зарегистрированных пестицидных препаратов, содержащих люфенурон, разрешенных к применению на землянике (клубнике).

"Существующая система обеспечения безопасности должна претерпеть изменения. Мы знаем, какие технологии сегодня применяются: почему, например, приходят персики или абрикосы, или клубника, а плесень у них не развивается? Все очень просто — потому что обливают антибактериальными препаратами, упаковали в пленку — поехали. Законодательно это никак не урегулировано, так как ни один человек не мог подумать, что сегодня это будет так использоваться", — рассказал Данкверт. Он пояснил, что у Россельхознадзора нет возможности запретить поставки подобных продуктов.

Данкверт отметил, что подобная практика пришла "не от фруктов, а от сырного продукта". "Когда мы начали изучать поставки сырного продукта из Белоруссии, мы обнаружили такое средство, как натамицин, которым перед отправкой продукт протирается тряпкой. Ничего не плесневеет, все чудесно — только никто не знает, что он есть", — отметил глава Россельхознадзора.

"Коллеги из Роспотребнадзора говорят, что готовую продукцию проверять не надо", — добавил он. "Роспотребнадзор, на котором лежит нормативно-правовое регулирование, учитывая, что он оторван от сельского хозяйства, его это не волнует. Нигде не урегулировано применение антибиотиков для транспортировки и хранения фруктов, ягод, овощей. Никто этим не занимался, методики нет, в регламенте Таможенного союза это никак не прописано", — заключил Данкверт.