Президент Казахстана рассказал, почему возникла криптовалюта

АЛМА-АТА, 17 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг в ходе встречи в Астане с сооснователем компании Apple Стивом Возняком заявил, что появление криптовалют стало ответом на доминирование в мире одной валюты.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Назарбаев в четверг в Астане встретился с сооснователем компании Apple Стивом Возняком, который приехал для участия в Астанинском экономическом форуме. В ходе встречи стороны обсудили отдельные вопросы цифровизации и перспективы развития криптовалют.

"Нурсултан Назарбаев указал, что причиной возникновения не контролируемых эмиссионными центрами криптовалют является доминирование в мире одной валюты. При этом глава государства подчеркнул, что Казахстан при расчетах, наряду с национальной, использует и другие валюты", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ Владимир Путин ранее в мае заявил, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих стран мира, поэтому необходимо отвязывать российскую экономику от доллара. Во внешнеторговых расчетах России и Казахстана национальные валюты уже активно применяются.

В свою очередь Возняк поблагодарил президента Казахстана за возможность принять участие в форуме и поделиться своим мнением относительно глобальных вызовов. "Валюты никогда не были универсальными, в отличие, например, от беспроводной связи. С другой стороны, большое преимущество криптовалют заключается в том, что они не контролируются, не сдерживаются в развитии и становятся универсальными и глобальными", — сказал он.

В своем выступлении на форуме ранее в этот день Назарбаев предложил разработать общие правила регулирования криптовалют на площадке ООН – "единственного органа, который всем человеческим обществом выбран для решения очень серьезных проблем".