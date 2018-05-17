Президент Казахстана рассказал, почему возникла криптовалюта

АЛМА-АТА, 17 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг в ходе встречи в Астане с сооснователем компании Apple Стивом Возняком заявил, что появление криптовалют стало ответом на доминирование в мире одной валюты.
"Нурсултан Назарбаев указал, что причиной возникновения не контролируемых эмиссионными центрами криптовалют является доминирование в мире одной валюты. При этом глава государства подчеркнул, что Казахстан при расчетах, наряду с национальной, использует и другие валюты", — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае заявил, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих стран мира, поэтому необходимо отвязывать российскую экономику от доллара. Во внешнеторговых расчетах России и Казахстана национальные валюты уже активно применяются.
В своем выступлении на форуме ранее в этот день Назарбаев предложил разработать общие правила регулирования криптовалют на площадке ООН – "единственного органа, который всем человеческим обществом выбран для решения очень серьезных проблем".