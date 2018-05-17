В Ульяновске создадут совместное производство УАЗ и Isuzu

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Совместное предприятие Sollers и Isuzu по выпуску среднетоннажных грузовиков под брендами УАЗ и Isuzu и будет создано на базе Ульяновского индустриального парка УАЗ; соответствующий специнвестконтракт между Минпромторгом РФ и ООО "Исузу Соллерс" одобрен межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Общий объем инвестиций в проект превысит шесть миллиардов рублей. Значительная их доля направляется на НИОКР и развитие новых технологий. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая двигатель, коробку передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и другие компоненты. Помимо локализации самих узлов и агрегатов, в рамках проекта будут использоваться российское литье и материалы", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, автомобильная промышленность является приоритетной отраслью для региона. "В 2012 году в области началась сборка коммерческой техники "Исузу". Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от трех до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производство автобусов СИМАЗ на шасси "Исузу". Следующий шаг — совместное производство автомобилей брендов УАЗ и ISUZU, которое позволит укрепить наши позиции на российском и зарубежном рынках", — цитирует пресс-служба слова Морозова.

В пресс-службе напомнили, что с 2016 года специнвестконтракты стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в производство.

"Появление этого механизма оказалось очень своевременным. Ценность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики — от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей. Это главные и вполне измеримые критерии, которые при рассмотрении заявлений на заключение специнвестконтрактов берутся в расчет в первую очередь. Благодаря этому исключается субъективная составляющая при оценке проектов", — приводит пресс-служба слова замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова.

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