МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

"Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС", — пишет издание.

Как отмечается в сообщении, без этого торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с заградительными пошлинам США на импорт стали и алюминия.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Переговоры по этому вопросу между ЕС и США пока ни к чему не привели. Лидеры 28 стран-членов ЕС 16 мая обсудили обсудили ситуацию за неформальным ужином в Софии. По данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, Еврокомиссия в обмен на отказ США от пошлин предлагает увеличить объемы поставок в ЕС американского сжиженного газа с расширением соответствующей инфраструктуры.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.

Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.