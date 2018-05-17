В агрокомплексе Ивановской области реализуют инвестпроекты на 3 млрд рублей

ИВАНОВО, 17 мая — РИА Новости. Ивановская область получит 2,4 миллиарда рублей льготных кредитов на развитие агропромышленного комплекса, с учетом собственных средств сельхозпредприятий объем инвестиций превысит три миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Кроме того, по словам представителя пресс-службы, одобрены еще девять инвестиционных кредитов на приобретение сельхозпредприятиями техники и оборудования.
"В прошлом году Минсельхоз России подтвердил льготные кредиты Ивановской области на сумму 81 миллион рублей, в этом году — на 2,4 миллиарда рублей. Это, прежде всего, несколько проектов в сфере животноводства. Теперь слово за инвесторами. Очень надеюсь, что они не подведут", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
В пресс-службе напомнили, что всего в текущем году на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Ивановской области предусмотрено почти полмиллиарда рублей. Новым направлением господдержки в текущем году для сельхозпроизводителей региона станут субсидии на вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Объем господдержки по данному направлению составит 15 миллионов рублей.