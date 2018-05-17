АСТАНА, 17 мая — РИА Новости. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов.

"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога", — сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.