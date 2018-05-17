АСТАНА, 17 мая — РИА Новости. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума.
"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога", — сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.