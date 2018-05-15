Министерство финансов поддержало полную либерализацию тарифов ОСАГО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минфин России поддерживает полную либерализацию тарифов ОСАГО, при этом тарифы могут как упасть, так и вырасти, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы поддерживаем либерализацию тарифов, для этого требуются изменения в закон. Закон предписывает, что ЦБ должен определять коридор. Мы считаем, что коридор должен поэтапно расширяться, пока мы не придем к полной отмене коридора и полной либерализации тарифов", — сказал он.

На вопрос о том, насколько могут измениться тарифы в этом случае, Моисеев ответил: "Они могут как упасть, так и вырасти".