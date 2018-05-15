В Ульяновске пройдет международный инвестфорум "Ветроэнергетика-2018" в мае

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Форум "Ветроэнергетика-2018", который пройдет в Ульяновской области с 16 по 17 мая, соберет более сотни представителей компаний, госучреждений и научно-исследовательских центров, работающих в сфере возобновляемой энергетики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники форума обсудят возможности привлечения инвестиций в ветроэнергетику России, обменяются опытом и представят примеры эффективных решений по консолидации усилий представителей бизнеса и власти для реализации крупных проектов в этой сфере.

"Эксперты отрасли рассмотрят практические примеры строительства и развития ветропарков, в том числе созданных мировыми лидерами в ветроэнергетике — специалистами из Германии, Испании, Франции и Италии. Обсудят вопросы взаимодействия с поставщиками технологий и оборудования, финансирования и государственной поддержки отрасли альтернативной энергетики, экологической безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, развивать альтернативную энергетику в регионе начали с 2015 года, когда было подписано инвестиционное соглашение с финской компанией "Фортум".

"Весной этого года компания завершила строительство первой очереди ветропарка на 35 МВт. Таким образом, мы приступили к созданию первого в России ветроэнергетического кластера. Речь идет о разработках и исследованиях в данной отрасли, внедрении их в производство, а также о подготовке высококвалифицированных специалистов. Надеюсь, форум "Ветроэнергетика-2018" станет базовой площадкой для ведущих специалистов отрасли", — цитирует Сергея Морозова пресс-служба правительства региона.

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