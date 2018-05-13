ФРГ хочет быть посредником между Москвой и Киевом по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс рассказал в интервью агентству DPA, что Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода "Северный поток — 2".

По словам Хармса, главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта. По его словам, Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку "Северный поток — 2" после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.

"Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте", — сказал он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

В конце марта разрешение на строительство "Северного потока — 2" выдала Германия, в апреле — Финляндия.