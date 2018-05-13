Посол США в Германии раскритиковал "Северный поток — 2"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe раскритиковал проект "Северный поток — 2", при реализации которого Берлин тесно сотрудничает с Москвой.

В частности, глава дипмиссии отметил, что после окончания строительства газопровода Россия может оказывать на Германию "слишком большое влияние". Гренелл добавил, что стратегия строительства газопровода сопряжена с "большим количеством проблем".

По его словам, проект вызывает обеспокоенность как у США, так и у их европейских партнеров.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

Против газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.