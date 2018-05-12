Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вино — самый привлекательный инвестиционный актив, обошедший по доходности за последние сто лет и ценные бумаги, и драгметаллы, и произведения искусства, и антиквариат. Цены на изысканные вина только растут, а в прошлом году на фоне ожиданий обвала мирового фондового рынка вообще побили все рекорды. Инвестиционные вина за десять лет подорожали в среднем на 150%, уступив лишь раритетным автомобилям. РИА Новости разбирается, почему винтажное вино так ценится рынком.

Только правильное вино

Минувший год стал для европейских виноделов настоящим кошмаром. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится до 80% производства всего европейского вина. В результате Старый Свет недобрал от 20 до 50% урожая. В текущем винодельческом сезоне, начавшемся в сентябре 2017-го, будет изготовлено 145 гекалитров вина — это худший показатель с 1982 года, констатировали в Европейской комиссии. Поставщики сразу же повысили цены, но подорожали и винтажи, за счет которых виноделы компенсируют нынешние потери. Винтажное вино — необязательно пяти- или десятилетней давности. Самый важный критерий — хороший в смысле урожая год, случающийся в среднем раз в десять лет.

Инвестируют только в такие, особенно удачные вина. Например, хорошее коллекционное вино бордо 1982 года подорожало с той поры почти на 500%. Обычные столовые вина интереса не представляют — они "умирают" через год-два. Винтажные живут по 40-50 лет.

Всем известно, что вкусовые качества вина улучшаются со временем, и именно в 1982 году вино впервые приобрело спекулятивную ценность. Тогда очень жаркое лето во Франции подарило особенный урожай вина, обладающего исключительными вкусовыми особенностями.

Вино приносит коллекционерам 15-25% годовых, но это "длинные" инвестиции.

Актив, который можно выпить



Эксперты объясняют: первый скачок цен на бордо "хорошего" года случается не ранее, чем через 5 лет, когда спрос на него предъявляют и инвесторы, и конечные потребители. Потом наступает новый этап, гораздо более продолжительный. Качество вина улучшается, а вот его количество сокращается — это и толкает цены вверх. Например, ящик вина Petit Mouton 2011 года (12 бутылок) за последние пять лет принес 165% дохода, подорожав от 784 евро до 2000 евро, а ящик Krug, Vintage Brut розлива 1990 года — 162% (цена выросла от 2956 евро до 7754 евро).

Как ни парадоксально, один из факторов, повышающих инвестиционную привлекательность вина, — то, что его в любой момент можно выпить.

То есть на цену бутылки напрямую влияет вероятность того, что другие обладатели таких же бутылок откупорят их и используют напиток по прямому назначению. Понятно, что с течением времени эта вероятность повышается.

Риск "физического исчезновения" традиционных инвестиционных активов минимален или же отсутствует вовсе.

Бриллианты — не лучшие друзья

Согласно ежегодному отчету международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованному в марте, за последние десять лет винтажное вино подорожало на 192%, заняв второе место в списке самых доходных инвестиционных активов (на первом — классические автомобили, прибавившие в цене 334%).

Доходность монет — 182%, ювелирных изделий — 138%, почтовых марок — 103%, произведений искусства — 78%. Бледнее всех выглядели бриллианты — 70%.

А вот подсчеты швейцарской банковской группы Credit Suisse вообще развенчали мифы относительно перспективности вложений в инструменты, традиционно считающиеся самыми прибыльными. Аналитики изучили доходность различных активов за 118 лет — с 1900 года.

Вино оказалось абсолютным лидером — с учетом инфляции его цена росла в среднем на 3,7% в год, общая доходность за 118 лет — 436,6%. Это лучший показатель среди всех предметов коллекционирования, подорожавших в среднем в 30 раз (2,9% в год).

Надежные, но не доходные

Что касается инвестиций в недвижимость, подсчеты Credit Suisse показали, что надежды инвесторов на их высокую отдачу не оправдываются. Так, цены на жилье в США в реальном выражении упали больше чем на 36% — от пиковых значений в 2005 году.

В аутсайдерах золото, серебро и бриллианты: за 118 лет они принесли доход ниже, чем казначейские облигации США.

По сравнению с другими активами при инвестировании в вино риски минимальны. Из-за своих особенностей вино никогда не дешевеет. Другое дело, что профессионалу нужно угадать, на какие шато цена взлетит, а на какие — медленно поползет вверх. Как и золото, вино — защитный актив, интерес к которому усиливается в кризисы и периоды экономической нестабильности. В индекс Fine Wine 100 входит сотня наиболее популярных в мире сортов изысканных вин, торгующихся на бирже.