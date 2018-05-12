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Экономика

Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход

08:0012.05.2018
(обновлено: 08:02 12.05.2018)
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© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с виномБокалы с вином
© Fotolia / Maksim Shebeko

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вино — самый привлекательный инвестиционный актив, обошедший по доходности за последние сто лет и ценные бумаги, и драгметаллы, и произведения искусства, и антиквариат. Цены на изысканные вина только растут, а в прошлом году на фоне ожиданий обвала мирового фондового рынка вообще побили все рекорды. Инвестиционные вина за десять лет подорожали в среднем на 150%, уступив лишь раритетным автомобилям. РИА Новости разбирается, почему винтажное вино так ценится рынком.

Мужчина с лупой
© Fotolia / Bits and Splits
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Только правильное вино

Минувший год стал для европейских виноделов настоящим кошмаром. Погодные катаклизмы затронули главные винодельческие страны Европы — Францию, Италию и Испанию, на которые приходится до 80% производства всего европейского вина. В результате Старый Свет недобрал от 20 до 50% урожая. В текущем винодельческом сезоне, начавшемся в сентябре 2017-го, будет изготовлено 145 гекалитров вина — это худший показатель с 1982 года, констатировали в Европейской комиссии. Поставщики сразу же повысили цены, но подорожали и винтажи, за счет которых виноделы компенсируют нынешние потери. Винтажное вино — необязательно пяти- или десятилетней давности. Самый важный критерий — хороший в смысле урожая год, случающийся в среднем раз в десять лет.

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином

Инвестируют только в такие, особенно удачные вина. Например, хорошее коллекционное вино бордо 1982 года подорожало с той поры почти на 500%. Обычные столовые вина интереса не представляют — они "умирают" через год-два. Винтажные живут по 40-50 лет.

Всем известно, что вкусовые качества вина улучшаются со временем, и именно в 1982 году вино впервые приобрело спекулятивную ценность. Тогда очень жаркое лето во Франции подарило особенный урожай вина,  обладающего исключительными вкусовыми особенностями.

Вино приносит коллекционерам 15-25% годовых, но это "длинные" инвестиции.

Актив, который можно выпить

Чашка кофе
CC0 / Engin_Akyurt / Coffee
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Эксперты объясняют: первый скачок цен на бордо "хорошего" года случается не ранее, чем через 5 лет, когда спрос на него предъявляют и инвесторы, и конечные потребители. Потом наступает новый этап, гораздо более продолжительный. Качество вина улучшается, а вот его количество сокращается — это и толкает цены вверх. Например, ящик вина Petit Mouton 2011 года (12 бутылок) за последние пять лет принес 165% дохода, подорожав от 784 евро до 2000 евро, а ящик Krug, Vintage Brut розлива 1990 года — 162% (цена выросла от 2956 евро до 7754 евро).

Как ни парадоксально, один из факторов, повышающих инвестиционную привлекательность вина, — то, что его в любой момент можно выпить.

То есть на цену бутылки напрямую влияет вероятность того, что другие обладатели таких же бутылок откупорят их и используют напиток по прямому назначению. Понятно, что с течением времени эта вероятность повышается.

© Depositphotos / samotrebizanДевушка с бокалом красного вина
© Depositphotos / samotrebizan
Девушка с бокалом красного вина

Риск "физического исчезновения" традиционных инвестиционных активов минимален или же отсутствует вовсе.

Бриллианты — не лучшие друзья

Согласно ежегодному отчету международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованному в марте, за последние десять лет винтажное вино подорожало на 192%, заняв второе место в списке самых доходных инвестиционных активов (на первом — классические автомобили, прибавившие в цене 334%).

Глава филиала АК Алроса в Приморье Алексей Иванов
© Фото : из личного архива Алексея Иванова
Алексей Иванов: бриллианты покупать выгоднее, чем недвижимость

Доходность монет — 182%, ювелирных изделий — 138%, почтовых марок — 103%, произведений искусства — 78%. Бледнее всех выглядели бриллианты — 70%.

А вот подсчеты швейцарской банковской группы Credit Suisse вообще развенчали мифы относительно перспективности вложений в инструменты, традиционно считающиеся самыми прибыльными. Аналитики изучили доходность различных активов за 118 лет — с 1900 года.

Вино оказалось абсолютным лидером — с учетом инфляции его цена росла в среднем на 3,7% в год, общая доходность за 118 лет — 436,6%. Это лучший показатель среди всех предметов коллекционирования, подорожавших в среднем в 30 раз (2,9% в год).

© Fotolia / 123dartistБриллианты
© Fotolia / 123dartist
Бриллианты

Надежные, но не доходные

Что касается инвестиций в недвижимость, подсчеты Credit Suisse показали, что надежды инвесторов на их высокую отдачу не оправдываются. Так, цены на жилье в США в реальном выражении упали больше чем на 36% — от пиковых значений в 2005 году.

В аутсайдерах золото, серебро и бриллианты: за 118 лет они принесли доход ниже, чем казначейские облигации США.

По сравнению с другими активами при инвестировании в вино риски минимальны. Из-за своих особенностей вино никогда не дешевеет. Другое дело, что профессионалу нужно угадать, на какие шато цена взлетит, а на какие — медленно поползет вверх. Как и золото, вино — защитный актив, интерес к которому усиливается в кризисы и периоды экономической нестабильности. В индекс Fine Wine 100 входит сотня наиболее популярных в мире сортов изысканных вин, торгующихся на бирже. 

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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avg54
Остался не освещенным вопрос об инвестиционном потенциале российских вин. Таких как: Солнцедар, Агдам и легендарный портвейн 777.
09:22
12.05.2018
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ASK3103
статья хорошая познавательная... но я считаю не раскрыта - какое вино и как выбрать для вложения ??? а иначе смысл её?
09:20
12.05.2018
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Евгений Антоненко
Эх не зря я ящичек "Агдама " припрятал.Точно разбогатею!!!!
09:12
12.05.2018
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