В Салехарде заложили капсулу в основание будущего моста через реку Обь

САЛЕХАРД, 11 мая – РИА Новости. Состоялась закладка символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь, который станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода (СШХ), передает корреспондент РИА Новости.

Участие в церемонии принял и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Мы даем старт проекту, который много десятилетий ждал не только Ямал, но и вся транспортная отрасль России. Это проект, который задумывался еще в середине двадцатого века. Мы принимаем решение, что СШХ — быть", — заявил Соколов на церемонии.

© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров на церемонии закладки символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь © Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО И.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров на церемонии закладки символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь

Вопрос о строительстве СШХ обсуждался несколько лет. Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте уполномочил Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства Северного широтного хода. Как сообщали РИА Новости в Минтрансе РФ, в пятницу должны завершиться переговоры по этой концессии с участием представителей организации – будущего концессионера ООО "СШХ", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", и других сторон проекта.

В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард – Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым. Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 километров. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 миллиардов рублей.

Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. Создание магистрали, как отмечают в Минтрансе, поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Строительство Северного широтного хода запланировано на 2018-2022 годы. Прогнозируемый объем перевозок по железной дороге — 23,9 миллиона тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

"Мост через Обь не только соединит города и посёлки Ямала со всей Россией. Грандиозный переход в составе новой магистрали откроет для многих регионов и миллионов россиян окно в Азию и Европу. Это будет наш — широкий, великий и, уверен, успешный путь", — сказал на церемонии Кобылкин.

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