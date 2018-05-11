В Салехарде заложили капсулу в основание будущего моста через реку Обь

САЛЕХАРД, 11 мая – РИА Новости. Состоялась закладка символической капсулы в основание будущего моста через реку Обь, который станет частью проекта по созданию железнодорожного Северного широтного хода (СШХ), передает корреспондент РИА Новости.
Участие в церемонии принял и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. "Мы даем старт проекту, который много десятилетий ждал не только Ямал, но и вся транспортная отрасль России. Это проект, который задумывался еще в середине двадцатого века. Мы принимаем решение, что СШХ — быть", — заявил Соколов на церемонии.
Вопрос о строительстве СШХ обсуждался несколько лет. Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте уполномочил Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства Северного широтного хода. Как сообщали РИА Новости в Минтрансе РФ, в пятницу должны завершиться переговоры по этой концессии с участием представителей организации – будущего концессионера ООО "СШХ", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", и других сторон проекта.
В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард – Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым. Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 километров. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 миллиардов рублей.
Железнодорожная магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Строительство Северного широтного хода запланировано на 2018-2022 годы. Прогнозируемый объем перевозок по железной дороге — 23,9 миллиона тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).
"Мост через Обь не только соединит города и посёлки Ямала со всей Россией. Грандиозный переход в составе новой магистрали откроет для многих регионов и миллионов россиян окно в Азию и Европу. Это будет наш — широкий, великий и, уверен, успешный путь", — сказал на церемонии Кобылкин.