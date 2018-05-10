Арбитраж в Гааге вынес решение по искам украинских компаний к России‍

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Нафтогаз" заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов.
Они требуют восемь миллиардов долларов как компенсацию за утрату активов в Крыму.
В то же время, как передает УНИАН, сейчас речь идет уже о возмещении лишь 159 миллионов долларов, решение по которому арбитраж принял 2 мая.
По данным СМИ, в постановлении говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года", когда Владимир Путин подписал указ о присоединении полуострова.
Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.
После референдума о присоединении Крыма к России имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе национализировали и внесли в уставной капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".
Отмечалось, что если стороны не достигнут согласия, компания обратится в международный арбитраж.
"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов", — заявили в компании.
"Украинский капитализм"
Как отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, у многих украинских компаний собственность в Крыму не была порядком оформлена.
"Поэтому, когда Крым вошел в состав России, там обнаружился полнейший хаос в бумагах", — заявил он в эфире радио Sputnik.
В пример он привел собственность, которую контролировал Игорь Коломойский. По его словам, по документам она непонятно кому принадлежала.
Он отметил, что этот непорядок в делах создает "основу для формирования ответной позиции России".
"В реальности очень сложно украинским властям доказать, что имущество, которое приписывается украинским компаниям, использовалось на законных основаниях", — добавил политолог.
Кроме того, по его мнению, решение суда в Гааге показывает определенную предвзятость.
"Никто не собирается возместить потери российским компаниям от действия украинских властей в 2014 году", — заключил Колташов.