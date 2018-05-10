Экономист прокомментировал претензии "Нафтогаза" на активы в Крыму

"Нафтогаз" заявил, что суд в Гааге обязал РФ возместить потери в Крыму. В эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов назвал такое решение предвзятым, при этом обратив внимание на "полный бардак" в документах украинских компаний.

"Нафтогаз Украины" утверждает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за потерь активов в Крыму.

"Нафтогаз Украины" и его "дочки" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от РФ возмещения за утраченные активы в Крыму – 8 млрд долларов. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о воссоединении Крыма с РФ имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

"Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", – говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter, других подробностей не приводится.

В свою очередь, по данным украинского информагентства УНИАН, в этом деле речь идет о возмещении 159 млн долларов, а решение по нему было принято 2 мая. "23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", – приводит агентство сообщение суда.

По данным УНИАН, в постановлении суда говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в РФ. Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал ситуацию.

"Честно говоря, у многих украинских компаний собственность в Крыму не была порядком оформлена, был полный бардак в документах. Поэтому, когда Крым вошел в состав РФ, там обнаружился полнейший хаос в бумагах. Собственность, которую контролировали олигархи, например, Игорь Коломойский, по документам непонятно кому принадлежала. Потому что украинский капитализм находился на такой стадии развития, когда порядок во внутренних делах, в документах, в имуществе еще не наступил. И этот непорядок в делах, как мне кажется, создает основу для формирования ответной позиции России. В реальности очень сложно украинским властям доказать, что имущество, которое приписывается украинским компаниям, использовалось на законных основаниях. Кроме того, решение суда в Гааге показывает определенную предвзятость, потому что никто не собирается возместить потери российским компаниям от действия украинских властей в 2014 году", – сказал Василий Колташов.

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