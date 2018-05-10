Москва вошла в пятерку самых привлекательных для инвесторов городов Европы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва впервые вошла в топ-5 городов Европы по привлекательности для инвесторов по версии Financial Times, а также стала лидером по этой позиции среди городов Восточной Европы, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

"Столица России улучшила свои позиции в авторитетном рейтинге привлекательности городов Европы для инвесторов. В этом году Москва впервые вошла в топ-5 крупнейших городов континента, наиболее интересных для инвестирования, а в рейтинге городов Восточной Европы заняла первое место", – цитирует Ефимова пресс-служба департамента.

Как отметили власти, в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, который раз в два года публикует Financial Times, Москва заняла пятое место среди крупнейших мегаполисов Европы, поднявшись на два места. Москва опередила такие европейские столицы, как Хельсинки, Варшава, Берлин и Стокгольм.

В списке самых привлекательных для иностранных инвестиций городов Восточной Европы Москва второй раз подряд заняла первое место. В тройку лидеров вместе с ней вошли Варшава и Бухарест. "Реализуя комплексную программу поддержки инвестиций, Москва успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса. А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать в Москве инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию", — добавил Ефимов.

Как рассказали в департаменте, рейтинг европейских городов и регионов будущего составляет раз в два года аналитическое подразделение Financial Times, чтобы определить самые привлекательные города с точки зрения иностранных инвесторов. Основным источником данных для рейтинга служат ресурсы Financial Times, посвященные прямым иностранным инвестициям.

При составлении рейтинга используется 10-балльная система оценки по 97 показателям, которые разделены на пять групп — экономический потенциал, сфера труда, издержки ведения бизнеса, инфраструктура, благоприятность среды для ведения бизнеса.