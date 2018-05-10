"Ашан" обновит магазины и увеличит число товаров

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский "Ашан" принял решение поменять коммерческую модель работы: в частности, компания намерена обновить свои магазины и увеличить количество товаров, сообщил гендиректор "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми.

"Думаю, за последние 2-3 года ожидания российских клиентов сильно изменились. Это потребовало от нас изменения коммерческой модели. В конце 2017 года наша команда разработала план трансформации коммерческой модели и приступила к реализации. Ключевой блок — перезапуск форматов", — сказал Реми в интервью газете "Ведомости".

В России у "Ашана" работают четыре формата магазинов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и "магазины у дома". Гендиректор "Ашана" в РФ отметил, что новый формат тестируется в трех магазинах (гипермаркет "Ашан Авиапарк", супермаркет "Ашан Красногорск" и "магазин у дома" на Бакунинской улице), а обновленный суперстор "Ашан Сити Капитолий" откроется в мае.

Он рассказал, что в магазинах изменился дизайн, оборудование и ассортимент. "До сих пор Auchan в России позиционировался в основном как дискаунтер с особенным упором на дешевые товары — у нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегментах", — сказал Реми.

При этом ритейлер намерен усилить свой имидж как дискаунтера. "Но вместо того чтобы быть дискаунтером недорогих товаров, мы будем дискаунтером по всей линейке. То есть, даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле", — пояснил топ-менеджер. В свою очередь количество ассортиментных позиций (SKU) может увеличиться на 30-40%, тогда как сейчас в гипермаркетах компании — около 50 тысяч SKU.

Кроме того, сеть будет развивать собственную торговую марку. "Мы станем развивать и собственный бренд "Ашан": с красной птицей на упаковке для товаров среднего ценового сегмента и с золотой птицей — для премиальных товаров", — указал Реми. По его словам, сейчас "Ашан" сосредоточен на трансформации компании. "Акцент на развитии будет сделан в 2019 году", — добавил топ-менеджер.