"Ашан" обновит магазины и увеличит число товаров

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский "Ашан" принял решение поменять коммерческую модель работы: в частности, компания намерена обновить свои магазины и увеличить количество товаров, сообщил гендиректор "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми.
В России у "Ашана" работают четыре формата магазинов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и "магазины у дома". Гендиректор "Ашана" в РФ отметил, что новый формат тестируется в трех магазинах (гипермаркет "Ашан Авиапарк", супермаркет "Ашан Красногорск" и "магазин у дома" на Бакунинской улице), а обновленный суперстор "Ашан Сити Капитолий" откроется в мае.
Он рассказал, что в магазинах изменился дизайн, оборудование и ассортимент. "До сих пор Auchan в России позиционировался в основном как дискаунтер с особенным упором на дешевые товары — у нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегментах", — сказал Реми.
Кроме того, сеть будет развивать собственную торговую марку. "Мы станем развивать и собственный бренд "Ашан": с красной птицей на упаковке для товаров среднего ценового сегмента и с золотой птицей — для премиальных товаров", — указал Реми. По его словам, сейчас "Ашан" сосредоточен на трансформации компании. "Акцент на развитии будет сделан в 2019 году", — добавил топ-менеджер.