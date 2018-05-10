КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинской стороне из-за потерь активов в Крыму, заявили в "Нафтогазе".
Разбирательство в Постоянном третейском суде началось в октябре 2016 года. Его инициировали "Нафтогаз" и его "дочки". Они потребовали восемь миллиардов долларов как компенсацию за крымские активы.
"Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о присоединении Крыма к России имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".
По данным СМИ, в постановлении говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", когда Владимир Путин подписал указ о присоединении полуострова.
Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний, и одно физическое лицо.
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