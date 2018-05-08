Путин о торговом конфликте США и Китая: "будем тут как тут"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия при продолжении торгового конфликта Китая и США имеет шанс заместить для КНР ряд позиций, "будет тут как тут со своими хрюшками", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным — мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они с американцами начнут тягаться, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками", — сказал Путин, выступая в Госдуме.