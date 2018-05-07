Путин поручил обеспечить использование российского ПО в госорганах

Президент РФ Владимир Путин выходит из Благовещенского собора после благодарственного молебна по случаю инаугурации. 7 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин выходит из Благовещенского собора после благодарственного молебна по случаю инаугурации. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году использование преимущественно отечественного ПО в государственных и муниципальных органах в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации", сообщила пресс-служба главы государства.

Поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству РФ при реализации совместно с органами государственной власти субъектов РФ национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечить в 2024 году… использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями", — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабмину предстоит обеспечить увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.