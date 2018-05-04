Центробанк в 2017 году получил убыток в размере 435,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,308 миллиарда рублей против прибыли в 43,745 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов регулятора.

"В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 миллиарда рублей отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились", — отмечается в сообщении.

Расходы ЦБ выросли в 2 раза, до 758,556 миллиарда рублей. Доходы снизились на 9,1%, до 391,009 миллиарда рублей.

ЦБ объясняет полученный отрицательный финансовый результат снижением процентных доходов, которые за прошлый год уменьшились на 20,5% и составили 282 миллиарда рублей. "На фоне снижения процентных ставок Банка России значительно, по сравнению с предыдущим годом, уменьшились процентные доходы Банка России при одновременном увеличении процентных расходов по операциям абсорбирования ликвидности в условиях ее структурного профицита", — говорится в отчетности.

Другой причиной убытков регулятор назвал формирование резервов в связи с санациями крупных банков. "В связи с проведением Банком России мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов Банка России увеличились расходы по формированию соответствующих провизий", — сказано в документе.

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: в августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В апреле зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор в рамках санации выделил на ликвидность "Открытию", Бинбанку и ПСБ 710 миллиардов рублей, 418 миллиардов рублей и 330 миллиардов рублей, соответственно.