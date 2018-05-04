Голландские компании попали под следствие из-за моста в Крым, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи компаний, которые, как предполагается, в обход санкций участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, сообщает издание Nl Times со ссылкой на местные СМИ.
Об участии двух нидерландских компаний в строительстве Крымского моста газета De Gelderlander писала еще в сентябре. Тогда она назвала и сами предприятия — Dematec Equipment занималась поставкой машины, а Bijlard Hydrauliek — "самой важной части" для нее. Тогда министр внешней торговли и развития Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность этой деятельности.
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