Голландские компании попали под следствие из-за моста в Крым, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура Нидерландов проводит расследование в отношении семи компаний, которые, как предполагается, в обход санкций участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, сообщает издание Nl Times со ссылкой на местные СМИ.

Новостной портал NU.nl отмечает, что прокурор отказался назвать компании. Но, по данным газеты Algemeen Dagblad , в их число входят два предприятия из городов Додевард и Милсбиик. Как пишет газета, первая компания поставила установку для вколачивания свай, а вторая — важные комплектующие для этой установки. Издание сообщает, что "компании предполагали обойти санкции ЕС, работая исключительно на российской стороне".

Об участии двух нидерландских компаний в строительстве Крымского моста газета De Gelderlander писала еще в сентябре. Тогда она назвала и сами предприятия — Dematec Equipment занималась поставкой машины, а Bijlard Hydrauliek — "самой важной части" для нее. Тогда министр внешней торговли и развития Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность этой деятельности.

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