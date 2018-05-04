России нужно увеличивать производство черной икры, заявили в Росрыболовстве

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Цель увеличить к 2030 году в России производство черной икры до 180 тонн в год сохраняется, способствовать этому может, в частности, государственная поддержка, заявил в интервью РИА Новости замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Отвечая теперь на вопрос, по-прежнему ли это реально, глава Росрыболовства сказал: "Ну да. Этот показатель заложен в стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую мы просчитывали, обсуждали с отраслевым сообществом".
"Если мы внедрим систему поддержки аквакультурных предприятий за счет субсидирования капитальных затрат, так, как это сделано по ряду направлений в сельском хозяйстве, я думаю, это может дать толчок развитию данного сектора. Для таких капиталоемких проектов с высокими сроками окупаемости, как осетроводство, подобные программы (государственной поддержки – ред.) имеют очень важное значение", — заметил он.
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