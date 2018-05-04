России нужно увеличивать производство черной икры, заявили в Росрыболовстве

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Цель увеличить к 2030 году в России производство черной икры до 180 тонн в год сохраняется, способствовать этому может, в частности, государственная поддержка, заявил в интервью РИА Новости замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В июне прошлого года он говорил, что России к 2030 году необходимо выйти на уровень производства 180 тонн черной икры в год. Тогда же замруководителя Росрыболовства Василий Соколов говорил, что во времена СССР добывали до 2 тысяч тонн черной икры, когда еще не было моратория на вылов осетровых. В настоящее время, по его словам, в аквакультуре производится всего около 40 тонн.

Отвечая теперь на вопрос, по-прежнему ли это реально, глава Росрыболовства сказал: "Ну да. Этот показатель заложен в стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую мы просчитывали, обсуждали с отраслевым сообществом".

"Если мы внедрим систему поддержки аквакультурных предприятий за счет субсидирования капитальных затрат, так, как это сделано по ряду направлений в сельском хозяйстве, я думаю, это может дать толчок развитию данного сектора. Для таких капиталоемких проектов с высокими сроками окупаемости, как осетроводство, подобные программы (государственной поддержки – ред.) имеют очень важное значение", — заметил он.

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