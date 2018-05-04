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Экономика

ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу

00:4004.05.2018
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© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкСотрудники за компьютерами. Архивное фотоСотрудники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цифровая трансформация российской экономики требует появления в России кибергосударства, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Они предложили создать единую государственную цифровую платформу, которая объединит все существующие разрозненные системы министерств и ведомств и переведет в цифровой формат все виды взаимодействия граждан и государства.

Города России. Архангельск. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Вопрос о том, как цифровизировать государство, возникает сейчас у многих стран, и Россия не среди лидеров, хотя внешне и не отстает катастрофически", — говорится в докладе ЦСР "Цифровая трансформация государства".

"Цифровизация" стала одной из самых обсуждаемых в правительстве тем прошлого года. Первый вице-премьер Игорь Шувалов даже сообщил прошлым летом, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, что президент РФ Владимир Путин "полностью заболел" цифровой экономикой и технологиями, и проводит совещания по этой теме до поздней ночи.

А в конце прошлого года была утверждена госпрограмма "Цифровая экономика", работа по которой уже активно идёт. В фокусе государства как цифровой платформы должен находиться гражданин, считают эксперты ЦСР

Цифровой вице-премьер

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации РФ
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По мнению авторов доклада, в России необходимо создание "единой архитектуры государственной цифровой платформы, преодолевающей разрозненность ведомственных систем и базирующейся на едином массиве данных". Все государственные услуги должны быть переведены в электронную форму с системой удаленной биометрической идентификации. В цифровой формат, согласно предложениям ЦСР, необходимо перевести всю контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.

"Человек, идентифицируясь в государственной платформе, с помощью своего "цифрового двойника" будет взаимодействовать с цифровой экосистемой и получать от нее цифровые сервисы в соответствии со своими потребностями", — объясняют разработчики.

Константин Корсик
© Федеральная нотариальная палата
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Например, при рождении ребенка госсервисы автоматически обеспечат начисление на банковскую карту матери всех положенных выплат, направят по адресу проживания родителей свидетельство о рождении, проведут автоматическую коррекцию "электронного реестра жильцов" и запишут ребенка в детское дошкольное учреждение", – объясняют авторы доклада.

Ответственным за оцифровку правительства предлагается сделать специально созданное для этого министерство по цифровой трансформации, а сам процесс должен координироваться на самом высоком уровне – "в том числе введя вице-премьера по цифровой трансформации, выступающего главным архитектором системы", говорится в докладе.

Цифровизация и деньги

Электронная карта. Архивное фото
© Fotolia / Hamik
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"Цифровая трансформация должна управляться на уровне вице-премьера по цифровой трансформации (либо министра при условии наличия вице-премьера по реформе государственного управления), которому подчиняется Центр цифровой трансформации", — говорится в докладе. В распоряжение данной структуры управления должен быть передан весь бюджет, выделяющийся в настоящий момент на автоматизацию органов власти.

"Несомненно, на первом этапе потребуется распределение этого бюджета на поддержание имеющихся систем и задачи развития. Но Центр цифровой трансформации должен выработать правила, позволяющие развивать системы, которые имеют перспективу в цифровой экономике, и постепенно отказаться от устаревших, которые можно заменить на новые платформенные решения", — отмечают авторы.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Цифровая платформа, согласно замыслу ЦСР, "поможет исполнять большинство функций управления не при помощи органов власти, а на основе платформенных решений". Таким образом, система государственного управления должна будет действовать как передовая IT-корпорация, а у государственных служащих разовьется "цифровой менталитет".

Бизнес также может быть заинтересован в создании государственной платформы, поскольку сможет использовать ее в своих целях: он сможет разрабатывать и подключать к ней свои приложения, которые могут быть платными.

"Сторонние разработчики будут обладать возможностью предлагать государству разработку на возмездной основе отдельных элементов или связанных приложений, а также разработку и предоставление целых цифровых сервисов", — говорится в документе.

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