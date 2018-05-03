Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых с 2019 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минфин предлагает ввести налог на профессиональный доход: ставка составит три процента, а платить его будут самозанятые граждане — репетиторы, няни, домработницы и другие люди, которые оказывают частные услуги. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", — сказал Трунин. Соответствующий законопроект, по его словам, Минфин уже подготовил и в течение месяца планирует опубликовать.

Замминистра добавил, что ставка такого налога будет около трех процентов, если услуги оказываются физическим лицам, а если юридическим — то шесть процентов, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложения. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только как пилотный проект в некоторых регионах.

Трунин напомнил, что президент поручил Минфину разработать комфортный налоговый режим для самозанятых граждан, которые сейчас работают в основном вне правового поля. По его словам, это будет "эрзац контрольно-кассовой техники" — мобильное приложение, которое каждый сможет установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, ежемесячно отражать там доходы и выплачивать налог. Никакими другими налогами или сборами такие доходы уже облагаться не будут, подчеркнул Трунин.

В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую затем продлили до конца этого года. Однако успеха она не имела: за все время на налоговый учет встали меньше тысячи человек. "Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — пояснил замминистра.