Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых с 2019 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минфин предлагает ввести налог на профессиональный доход: ставка составит три процента, а платить его будут самозанятые граждане — репетиторы, няни, домработницы и другие люди, которые оказывают частные услуги. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.
Замминистра добавил, что ставка такого налога будет около трех процентов, если услуги оказываются физическим лицам, а если юридическим — то шесть процентов, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложения. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года, однако пока только как пилотный проект в некоторых регионах.
В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую затем продлили до конца этого года. Однако успеха она не имела: за все время на налоговый учет встали меньше тысячи человек. "Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — пояснил замминистра.