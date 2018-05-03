КНДР частично проспонсирует мост в Россию

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Северная Корея предоставит рабочих и часть материалов для строительства автомобильного моста через границу с Россией, сообщает Минвостокразвития.

"Технические специалисты России и КНДР в июне проведут консультации по строительству автомобильного моста между двумя странами. Предполагается, что КНДР выделит трудовые ресурсы и часть строительных материалов, российская сторона предоставит необходимую для строительства технику и стройматериалы", — говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, на этих консультациях планируется просчитать все технические параметры, необходимое количество техники и материалов, а также определить сроки строительства.

О строительстве моста на границе России и КНДР говорил в конце марта глава ведомства Александр Галушка. По его словам, правительство поручило Минтрансу проработать этот вопрос, уже создана рабочая группа. В качестве первого шага, добавил Галушка, могли бы построить понтонную переправу.

В апреле замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гын на встрече с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко предложил подписать меморандум о намерениях по строительству моста через пограничную реку Туманная. По словам врио губернатора, власти предложили построить мост и пункт пропуска за федеральные деньги в рамках программы развития Приморья.