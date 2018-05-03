По стопам Вашингтона: Украина ввела новые санкции против России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел аналогичные США санкции в отношении российских компаний и граждан и продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.

"Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в среду.

Отмечается, что новые санкции были введены в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской "агрессией" против Украины. Под новые ограничительные меры также попали лица, причастные к "информационной и киберагрессии", а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.

По версии британских властей, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к организации покушения Москву, которая категорически это отрицает. Ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор так и не привела.

Санкции США

Новые санкции Соединенных Штатов были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков за "разнообразную злонамеренную деятельность России". В список вошли семь предпринимателей, 17 чиновников и 14 компаний.

Из чиновников в списке оказались Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Олег Говорун, Константин Косачев и Владимир Колокольцев. Из бизнесменов — Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, — глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

В МИД подчеркнули, что новые антироссийские меры наносят ущерб простым американцам. В Кремле назвали санкции "вопиющими", а в правительстве пообещали минимизировать возможные негативные последствия.

Сейчас Москва готовит ответ — 15 мая в Госдуме рассмотрят соответствующий законопроект. Документ предусматривает приостановку сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Депутаты также предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. В российском внешнеполитическом ведомстве не раз подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Крым вошел в состав России после проведенного там референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.