По стопам Вашингтона: Украина ввела новые санкции против России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел аналогичные США санкции в отношении российских компаний и граждан и продлил действие ограничительных мер, введенных ранее.
Отмечается, что новые санкции были введены в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской "агрессией" против Украины. Под новые ограничительные меры также попали лица, причастные к "информационной и киберагрессии", а также депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
По версии британских властей, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Лондон обвиняет в причастности к организации покушения Москву, которая категорически это отрицает. Ни в СССР, ни в России химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор так и не привела.
Санкции США
Новые санкции Соединенных Штатов были введены в начале апреля против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков за "разнообразную злонамеренную деятельность России". В список вошли семь предпринимателей, 17 чиновников и 14 компаний.
В МИД подчеркнули, что новые антироссийские меры наносят ущерб простым американцам. В Кремле назвали санкции "вопиющими", а в правительстве пообещали минимизировать возможные негативные последствия.
Сейчас Москва готовит ответ — 15 мая в Госдуме рассмотрят соответствующий законопроект. Документ предусматривает приостановку сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Депутаты также предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции.
Крым вошел в состав России после проведенного там референдума в марте 2014 года. За такое решение проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.