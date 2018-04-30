Источник рассказал, сколько нефти ежедневно добывает Ливия

БЕНГАЗИ, 30 апр — РИА Новости. Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в сфере безопасности в стране, сообщил РИА Новости местный осведомленный источник.
По его словам, если ситуация с безопасностью в стране улучшится и технические проблемы разрешатся с предоставлением финансов компаниям, то произойдет "нормализация и увеличение добычи".
Он добавил, что месторождения в районе города Зелла, к югу-востоку от Сирта, простаивают с 2013 года. "Эти месторождения уже подверглись серии террористических атак и вандализму", — отметил источник. При этом месторождения в районе Марада восточнее Зеллы удалось полностью вернуть под контроль военных в октябре 2016 года, и они сейчас работают в нормальном режиме.
Согласно последнему докладу ОПЕК, добыча нефти в Ливии составляла 968 баррелей, снизившись в марте на 37,2 тысячи баррелей в сутки с уровня февраля.
В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличения квоты по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки.