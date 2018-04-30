В ЕР рассказали, к чему приведет доведение МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих граждан, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", — передаёт слова политика пресс-служба фракции.
Парламентарий добавил, что такая инициатива направлена на борьбу с бедностью, призвана сократить так называемую "серую занятость", это стимул для повышения заработных плат россиян.