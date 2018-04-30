В ЕР рассказали, к чему приведет доведение МРОТ до прожиточного минимума

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих граждан, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая коснется миллионов людей, включая работников бюджетной сферы, впервые в истории современной России МРОТ сравняется с прожиточным минимумом.

"Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума – чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", — передаёт слова политика пресс-служба фракции.

Исаев рассказал, что изначально планировалось повысить МРОТ с 1 января 2019 года, однако в феврале по инициативе президента Владимира Путина было принято решение об ускорении этого процесса.

Парламентарий добавил, что такая инициатива направлена на борьбу с бедностью, призвана сократить так называемую "серую занятость", это стимул для повышения заработных плат россиян.