МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал завершение строительства морской части первой нитки "Турецкого потока". Мнение эксперта приводит телеканал RT.
Юшков назвал окончание работ знаковым событием и подчеркнул, что по первой нитке уже с 2019 года газ пойдет в Турцию напрямую, минуя страны-транзитеры. Такая ситуация, отметил эксперт, повышает надежность газоснабжения.
"Газ идёт по двум маршрутам: напрямую по газопроводу "Голубой поток" через Чёрное море, а второй маршрут (это примерно 50%) идёт по территории Украины, потом Молдавия, Румыния, Болгария и через Балканы попадает в европейскую часть Турции. Этот объём предполагается перенаправить на первую нитку "Турецкого потока", — сообщил эксперт.
Вторая нитка будет предназначаться для транзита газа в европейские страны. Юшков полагает, что газ может пойти через Турцию в Грецию, а затем – в Италию или австрийский газовый хаб.