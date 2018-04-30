МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал завершение строительства морской части первой нитки "Турецкого потока". Мнение эксперта приводит телеканал RT.

Ранее в "Газпроме" отметили, что укладка глубоководной части второго направления начнется в третьем квартале 2018 года.

Юшков назвал окончание работ знаковым событием и подчеркнул, что по первой нитке уже с 2019 года газ пойдет в Турцию напрямую, минуя страны-транзитеры. Такая ситуация, отметил эксперт, повышает надежность газоснабжения.

"Газ идёт по двум маршрутам: напрямую по газопроводу "Голубой поток" через Чёрное море, а второй маршрут (это примерно 50%) идёт по территории Украины, потом Молдавия, Румыния, Болгария и через Балканы попадает в европейскую часть Турции. Этот объём предполагается перенаправить на первую нитку "Турецкого потока", — сообщил эксперт.

Вторая нитка будет предназначаться для транзита газа в европейские страны. Юшков полагает, что газ может пойти через Турцию в Грецию, а затем – в Италию или австрийский газовый хаб.

Строительство газопровода "Турецкий поток" началось в мае 2017 года. В рамках проекта будут построены две нитки. Первая предназначена для поставок "голубого топлива" в Турцию, вторая – для газоснабжения государств Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа ожидаются в конце следующего года. В "Газпроме" также рассматривают варианты продолжение газопровода через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.