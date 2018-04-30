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Экономика

Завершено строительство морского участка первой нитки "Турецкого потока"

Сюжет:
Строительство "Турецкого потока" (300)
12:0530.04.2018
(обновлено: 13:14 30.04.2018)
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© Фото : "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток. Архивное фотоГлубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.

Стенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.

Сейчас ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей. "С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — уточнили в "Газпроме".

Строительство глубоководного участка первой очереди вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же займется укладкой глубоководной части второго направления в третьем квартале 2018 года.

В компании отметили высокие темпы строительства. Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62 процента от его общей протяженности.

Проект "Турецкий поток"

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям. Вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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По плану работы должны закончиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная Botas.

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

"Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Газопровод Турецкий поток
© Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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Экономика
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Бездомный Нью-Йорка
Ждем вторую нитку и отключаем украинских фашистов. Наконец-то.
12:15
30.04.2018
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Eugenius Lin
Спасибо РИА за позитивную новость!
12:33
30.04.2018
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