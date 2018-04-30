Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Росприроднадзор приостановил работу угольного терминала АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод" в Находке, где местные жители жалуются на угольную пыль, сообщает Тихоокеанского морское управление ведомства.

"По результатам рейдовых проверок в бухте Находка инспекторами Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора был выявлен факт проведения стивидорной компанией АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод" работ по перегрузке угля при отсутствии разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух", — говорится в сообщении.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье "Выброс без специального разрешения", с 28 апреля предприятию временно запретили работу. Инспекторы Тихоокеанского морского управления опечатали въездные ворота на склады хранения угля на двух причалах.

С начала 2018 года в отношении этого терминала Росприроднадзор провел четыре внеплановые проверки. Основным экологическим нарушением, по данным управления, стало несоответствие фактических объемов перевалки угля проектным показателям предельно-допустимых выбросов. В связи с этим приостановлено действие разрешения, которое есть у предприятия, на выбросы вредных веществ до полного устранения нарушения.

В конце марта в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. Управление начало ежедневные рейды в места перегрузки угля в портах Находка и Восточный, где работают несколько стивидоров. По итогам одной из проверок в Росприроднадзоре сообщили, что содержание взвешенных веществ в воде превышает норматив в 9,6 раза, а нефтепродуктов – в 70.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Проблемой также заинтересовался "Гринпис", который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.