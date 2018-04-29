На Eurasia Airshow Россия заключила контракты на семь миллиардов долларов

АНТАЛЬЯ, 29 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Россия заняла особое место среди участников завершившегося в воскресенье авиасалона Eurasia Airshow в турецкой Анталье, между ним и российским авиасалоном МАКС будет подписано соглашение о сотрудничестве, заявил РИА Новости гендиректор авиасалона Eurasia Airshow Ферхат Йенибертиз.

Первый международный авиасалон Eurasia Airshow, участие в котором принимали крупнейшие предприятия гражданской и военной авиапромышленности из 15 стран, проходил с 25 по 29 апреля на территории международного аэропорта Антальи. Приехали представители около 300 компаний из России, Великобритании, Бельгии, Италии, США, Франции и других стран. Российская экспозиция на выставке стала одной из самых масштабных.

"Россия на этом салоне заняла особое место. В первый день выставки для российской делегации был организован особый обед с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова и главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, которые открывали работу салона на торжественной церемонии", — сказал Йенибертиз.

Он отметил, что в Анталью приехал гендиректор российского авиасалона МАКС Александр Левин. "Он предложил нам сотрудничество, сказал, что нам удалось сделать большую работу, несмотря на то, что такой авиасалон был организован впервые в Турции, а у МАКСА большое прошлое. Это сотрудничество будет, прежде всего, касаться взаимного продвижения. Мне это предложение, конечно, очень понравилось, к тому же МАКС проходит ежегодно, в отличие от нашего салона. Мы практически договорились, и в ближайшие недели, надеюсь, мы подпишем соглашение о сотрудничестве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проведению авиасалона предшествовала огромная подготовка в течение 18 месяцев. "Мы провели в рамках подготовки более 600 переговоров. Для первого раза уверен, что мы достигли большого успеха. Площадь выставки составила 300 тысяч квадратных метров, это примерно 35 футбольных полей. Нам удалось собрать под нашей крышей 65 стран — как участников салона, так и делегаций. В первые три дня, выделенные для работы специалистов, было проведено около 7 тысяч встреч и переговоров — это только те, о которых нас уведомили", — сказал Йенибертиз.

Среди подписанных на авиасалоне соглашений он отметил российско-иранский меморандум о намерениях поставить 40 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet-100 двум иранским авиакомпаниям. "На сегодняшний день в рамках выставки было заключено договоров, намерений о сотрудничестве и других соглашений на общую сумму примерно 6,5-7 миллиардов долларов. Но еще не вся информация у нас на руках, поэтому, думаю, эта цифра достигнет 8 миллиардов долларов. В последние публичные дни работы авиасалона его посетили 130 тысяч человек. Всего в работе выставки участвовали 75 самолетов — как стационарных, так и тех, которые участвовали в пилотажных шоу", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следующий авиасалон Eurasia Airshow в Анталье будет организован в 2020 году.