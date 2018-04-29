В Токио следят за влиянием санкций США против России на японские компании

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр — РИА Новости. Япония внимательно следит за влиянием экономических санкций США против России на японские компании, но намерена продолжить сотрудничество с российской стороной, если это будет отвечать интересам Токио, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

В воскресенье, 29 апреля, состоялся визит японской делегации во главе с Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод "Ямал СПГ". В мероприятии также принимал участие глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Япония внимательно следит за эффектом от экономических санкций США на японские компании. Как и ранее, мы будем развивать сотрудничество России и Японии, если это будет отвечать нашим интересам", — сказал Сэко журналистам в ходе визита на "Ямал СПГ".

В частности, чуть ранее японский министр отметил, что, по его мнению, Россия и Япония должны развивать сотрудничество в области природных ресурсов и энергетики.

"Вчера я провел рабочую встречу с (первым вице-премьером РФ Игорем — ред.) Шуваловым, (министром экономического развития РФ Максимом — ред.) Орешкиным и (министром энергетики РФ Александром — ред.) Новаком по вопросам энергетики. Мы подтвердили прогресс взаимодействия по восьми направлениям сотрудничества (между Россией и Японией — ред.). Мы также обсудили возможности урегулирования проектов, в которых есть недостатки. Несмотря на то, что мы пока не знаем, будет ли это в Москве или в Санкт-Петербурге, мы подтвердили намерение продолжать активное взаимодействие и предоставить конкретные результаты к предстоящей встрече лидеров России и Японии, которая пройдет менее через месяц", — сказал Сэко.

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.